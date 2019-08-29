Жильцов дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за гранаты

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В Северном Чертанове эвакуировали жильцов дома из-за взрывного устройства, которое нашли в сточной трубе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Спасатели вывели жителей первого и второго этажей.

"В одной из многоэтажек, расположенных по адресу Сумской проезд, дом № 3, корпус 1, обнаружена граната. Ее нашли дети, когда играли на улице", – сообщили агентству.

На месте работают кинологи, полиция и МЧС.

Ранее на стройплощадке в районе Хорошёво-Мнёвники нашли снаряды времен войны. Их обнаружили на проспекте Маршала Жукова. На место вызвали группу разминирования. После осмотра боеприпасы вывезли на полигон для утилизации.

