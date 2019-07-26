Снаряды времен ВОВ нашли на стройплощадке в Москве

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом рассказали Агентству "Москва" в ГУ МЧС России по столице.
Опасную находку сделали на стройке на проспекте Маршала Жукова. На место происшествия была вызвана группа разминирования. После осмотра не представляющие опасность боеприпасы вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.
По словам источника в экстренных службах столицы, речь идет о снаряде калибра 177 миллиметров времен ВОВ.
Похожий случай произошел в середине июля. Тогда при проведении земляных работ в Нижегородском районе столицы строители обнаружили сразу несколько боеприпасов военных лет. Они вызвали группу разминирования. После этого боеприпасы вывезли на полигон для утилизации.
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