Снаряды времен ВОВ найдены в лесополосе на Карамышевской набережной

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили среди деревьев в лесополосе на Карамышевской набережной, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Боеприпасы найдены напротив дома № 12, корпуса 1. Сейчас туда направляются сотрудники экстренных служб и полиция с саперами.

Ранее на севере столицы обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за этого была проведена эвакуация школы № 1252 на Волоколамском шоссе.