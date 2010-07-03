Снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Хорошёво-Мневниках

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Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден в Хорошёво-Мневниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В сообщении говорится, что снаряд был найден во время строительных работ вблизи дома № 22, корпус 1 на улице Демьяна Бедного. Сейчас по факту обнаружения объекта ведется проверка.

К настоящему времени на место ЧП были вызваны экстренные службы и кинолог.

Ранее боеприпасы времен ВОВ обнаружили в районе Ленинградского шоссе при проведении земляных работ. Предмет признали невзрывоопасным, он был вывезен на полигон для утилизации.

