Снаряды времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

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Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили не северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что снаряды были обнаружены на улице Демьяна Бедного, дом 24, строение 2. На место происшествия были вызваны саперы и сотрудники полиции.

Ранее предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в парке Победы в Зеленограде. Находку сделали во время работ по укреплению береговой линии водоема.

Прибывшие саперы исследовали находку и территорию вокруг, других подозрительных предметов не найдено. Предмет признали невзрывоопасным и вывезли на полигон для утилизации.