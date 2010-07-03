Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.

Находку сделали во время работ по укреплению береговой линии водоема. Место оцепили, все работы приостановлены. На место вызвали сотрудников МЧС, дежурили пожарно-спасательные подразделения и полицейские.

Прибывшие саперы исследовали находку и территорию вокруг, других подозрительных предметов не найдено. Предмет признали невзрывоопасным и вывезли на полигон для утилизации.

В апреле 120-миллиметровый снаряд времен войны оказался во дворе спортивной школы на западе Москвы. Его вывезли для утилизации на подмосковный полигон. Для безопасности из спортшколы эвакуировали 200 детей и 25 преподавателей.