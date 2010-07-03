Снаряд времен войны нашли на площадке столичной школы

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Учеников и педагогов спортивной школы вольной борьбы на улице Удальцова эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на площадке перед зданием, сообщает телеканал Москва 24.

На улицу вывели порядка 220 человек. Опасное место сейчас оцеплено. Территорию школы обследуют кинологи.