Обнаруженный в столичной школе снаряд вывезли на полигон

120-миллиметровый снаряд времен войны, найденный во дворе спортивной школы на западе Москвы, вывезли для утилизации на подмосковный полигон, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Боеприпас обнаружили на территории спортивной школы на улице Удальцова. В целях безопасности из спортшколы эвакуировали 200 детей и 25 преподавателей.
Предыдущий раз два боеприпаса времен ВОВ в столице находили 9 апреля при проведении строительных работ на юго-востоке Москвы.
У спортивной школы на юго-западе Москвы нашли снаряд времен Второй мировой войны
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