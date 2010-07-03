Похожий на снаряд предмет нашли в машине на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подозрительный предмет, похожий на снаряд, нашли в припаркованной автомашине на северо-западе Москвы, передает РИА Новости.

Обнаружили его в припаркованной "Газели" вблизи дома № 21 на улице Демьяна Бедного. Место опасной находки оцепили. На место ЧП вызваны кинологи.

В подмосковной Балашихе сегодня увидели подозрительный предмет с проводами у входа в здание отделения полиции по улице Ленина. Его вывезли для утилизации, поскольку служебная собака своим поведением показала наличие там взрывчатки.