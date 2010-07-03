Подозрительный предмет нашли у отделения полиции в Балашихе

Фото: телеграм-канал Mash

Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали из-за подозрительного предмета с проводами. Его наши прямо у входа в здание в микрорайоне "Заря", передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Ленина. Сейчас силовики приступили к проверке находки.

Предмет оттащили на безопасное расстояние. На месте работают кинологи.