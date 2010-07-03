Подозрительный предмет у входа в полицию в Балашихе утилизируют

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Подозрительный предмет у отделения полиции в Балашихе изъяли и вывезли для утилизации, передает РИА Новости.

"Собака [служебная – прим.M24.ru] "заволновалась" при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации", – пояснил представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет с проводами нашли у входа в здание отделения полиции в микрорайоне "Заря" по адресу: улица Ленина, дом 10. Предмет оттащили на безопасное расстояние, здание эвакуировали.