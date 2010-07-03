Боеприпасы времен ВОВ обнаружили на севере Москвы

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе Ленинградского шоссе при проведении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По данным ведомства, днем 26 мая дежурные ЦУКС получили сообщение, что близ Ленинградского шоссе были найдены боеприпасы без взрывателя времен ВОВ. К дому № 3 на Пулковской улице выехала группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Осмотрев находку, специалисты пришли к выводу, что найденные боеприпасы не представляют опасности. Их вывезли на полигон для дальнейшей утилизации, уточнили в МЧС.
В середине мая снаряд времен ВОВ также обнаружили при рытье котлована на территории Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича.
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