Снаряд времен ВОВ нашли на территории завода в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Находку сделали при рытье котлована. Сейчас место происшествия оцепили. Для обследования найденного боеприпаса вызвали саперов.

Накануне предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли на территории парковой зоны на северо-западе Москвы.