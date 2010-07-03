Снаряд времен войны нашли на стройке в Хорошево-Мневниках

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Работавшие на Карамышевской набережной строители нашли снаряд, который сохранился со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На стройку вызвали экстренные службы. Вскоре боеприпас должны осмотреть саперы.

Ранее похожая история произошла на улице Демьяна Бедного, где нашли сразу два снаряда. Туда вместе с саперами отправились полицейские.

