Снаряд времен ВОВ обнаружили на северо-западе Москвы

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Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли на территории парковой зоны на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Находку обнаружили возле дома №15 на улице Маршала Тухачевского. Сейчас территория с предметом оцеплена. На вызов прибыли специалисты оперативных служб, в том числе саперы.

7 мая снаряд времен ВОВ обнаружили работавшие на Карамышевской набережной строители. До этого, 3 мая, два снаряда времен ВОВ нашли на улице Демьяна Бедного.