Учеников школы на севере столицы эвакуировали из-за гранаты

На севере столицы обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за этого была проведена эвакуация школы № 1252 на Волоколамском шоссе.
"На территории школы найдена граната, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Из-за этого из школы эвакуировали учеников и персонал", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах. На место ЧП приехала группа разминирования.
Несколькими днями ранее снаряд времен войны обнаружили в столичном районе Нагорный. Боеприпас находился у дома № 30А по Варшавскому шоссе. Его нашли при уборке территории от мусора.
27 мая снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Хорошёво-Мнёвниках. Похожая история произошла на улице Демьяна Бедного, где нашли сразу два снаряда.
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