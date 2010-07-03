Учеников школы на севере столицы эвакуировали из-за гранаты

На севере столицы обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за этого была проведена эвакуация школы № 1252 на Волоколамском шоссе.

"На территории школы найдена граната, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Из-за этого из школы эвакуировали учеников и персонал", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах. На место ЧП приехала группа разминирования.

Несколькими днями ранее снаряд времен войны обнаружили в столичном районе Нагорный. Боеприпас находился у дома № 30А по Варшавскому шоссе. Его нашли при уборке территории от мусора.

27 мая снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Хорошёво-Мнёвниках. Похожая история произошла на улице Демьяна Бедного, где нашли сразу два снаряда.

