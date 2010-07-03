Снаряд времен ВОВ нашли на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в столичном районе Нагорный, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Боеприпас находился у дома № 30А по Варшавскому шоссе. Его нашли при уборки территории от мусора.

27 мая снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Хорошево-Мневниках. К месту ЧП были вызваны экстренные службы и кинолог.