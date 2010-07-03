Строители нашли в Москве боеприпасы времен ВОВ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке в Нижегородском районе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, их вывезут на полигон для утилизации. Инцидент произошел на улице Газгольдерная, дом 6.

После этого была вызвана группа разминирования. Отмечается, что пострадавших нет. 23 июня неразорвавшуюся гранату времен ВОВ обнаружили на северо-западе столицы.