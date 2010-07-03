Боеприпас времен войны найден на северо-западе столицы

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Неразорвавшуюся гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили на Большой Набережной улице столицы.

"В районе дома 1 по Большой Набережной улице найден предмет, похожий на боеприпас времен войны. Принимаются все необходимые меры", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы полиции.

Место происшествия оцеплено. Предмет был покрыт коррозией. В ближайшее время гранату вывезут в безопасное место и утилизируют.

4 июня снаряды времен Великой Отечественной обнаружили среди деревьев в лесополосе на Карамышевской набережной.

