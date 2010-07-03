Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Краснодарском крае

Четыре человека получили различные травмы в результате взрыва, который произошел в автомобиле в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По предварительным данным, при взрыве пострадал ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству подтвердили информацию о четырех пострадавших при взрыве, предположительно, гранаты.
"В дежурную часть отделения полиции по городу Гулькевичи поступило сообщение о взрыве, предположительно, гранаты на одной из улиц. В результате получили ранения четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка", – сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливают.
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