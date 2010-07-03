Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Четыре человека получили различные травмы в результате взрыва, который произошел в автомобиле в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, при взрыве пострадал ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству подтвердили информацию о четырех пострадавших при взрыве, предположительно, гранаты.

"В дежурную часть отделения полиции по городу Гулькевичи поступило сообщение о взрыве, предположительно, гранаты на одной из улиц. В результате получили ранения четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка", – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливают.