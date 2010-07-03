Шесть снарядов времен ВОВ нашли на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строители нашли шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в ходе работ на Ленинградском шоссе в столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Инцидент произошел по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что место обнаружения опасных предметов оцепили. Специалисты планируют вывезти снаряды в безопасное место и уничтожить.

Ранее сообщалось, что мина времен Великой Отечественной войны взорвалась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина собирал металлолом и случайно наткнулся на боеприпас.