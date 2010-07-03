Снаряд от противотанкового гранатомета обнаружили на кладбище в ТиНАО

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На территории кладбища Большое Свинорье в ТиНАО обнаружили снаряд от ручного противотанкового гранатомета. На место обнаружения направляются кинологи и саперы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"На территории кладбища Большое Свинорье в поселении Марушкинское обнаружен предмет, похожий на снаряд от РПГ-7", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что территорию вокруг опасной находки оцепили.

В начале сентября снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.