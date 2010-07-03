Пакет со взрывчаткой обнаружили в Одинцове

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Пакет с двумя аммонитовыми шашками обнаружили в районе подмосковного Одинцова, сообщает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что взрывчатку нашли в поле в 300 метрах от Можайского шоссе. На месте работают саперы.

В конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Его нашли в сточной трубе. Гранату нашли дети, когда играли на улице.

