Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

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Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, передает News.ru.

По данным украинского издания "Страна", взрыв прогремел на улице Пушкинской. Отмечается, что один из мужчин недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе.

По предварительной информации, у них была боевая граната, которая взорвалась от неосторожного обращения. На месте происшествия работают оперативные службы.

15 октября эвакуацию провели в детском саду на проспекте Буденного в Москве после обнаружения во дворе дома гранаты.