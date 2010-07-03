Угрожавшего взорвать метромост в Киеве задержали

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Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать метромост в Киеве, сообщает издание "Украинская правда".

"Полиция задержала минера", – говорится в сообщении издания в Twitter.

Данную информацию изданию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что мужчина угрожал подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил. Движение транспорта на данном участке перекрыли. На месте работают правоохранители, скорая помощь и спасатели.

В июле в столице мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали полицейские. Инцидент произошел в жилом доме на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли к должнику домой, однако мужчина пригрозил взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.

