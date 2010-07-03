В ТиНАО мужчину задержали за угрозу взорвать бомбу в кафе

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Сотрудники полиции задержали в ТиНАО мужчину, который угрожал взорвать бомбу в кафе. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая. 40-летний мужчина, находясь в заведении общепита на улице Бориса Пастернака, сообщил, что у него в сумке лежит большое количество взрывчатого вещества, которое он намерен привести в действие.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Взрывчатки при нем не нашли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

