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Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил. На данном участке перекрыли движение транспорта, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов", – сказал Тракало агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, на месте работают правоохранители.

Очевидцы сообщают, что около Моста Метро находятся сотрудники полиции и нацгвардии. Также там дежурят скорая помощь и спасатели.

Как ранее рассказали в метрополитене Киева, участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют после анонимного звонка о минировании.

В июле в столице мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали полицейские. Инцидент произошел в жилом доме на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли к должнику домой, однако мужчина пригрозил взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.

