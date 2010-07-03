Угрожавшего взорвать гранату должника вывела полиция

Мужчину, который закрылся в квартире от приставов и угрожал взорвать гранату, вывела полиция. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли к должнику домой, однако мужчина пригрозил взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.
Ранее управление Федеральной службы судебных приставов по Москве составило портрет типичного должника по алиментам. Это мужчина 30–42 лет со средней задолженностью порядка 215 тысяч рублей. В столице, по данным приставов, таких отцов насчитывается свыше 22 тысяч человек, то есть 90% от общего числа должников, против которых возбудили исполнительные производства по алиментам.
А в Астрахани должник спрятался от приставов в разрытой могиле, притворившись мертвым. Мужчину объявили в розыск за долг по алиментам в 200 тысяч рублей.
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