Угрожавшего взорвать гранату должника вывела полиция

Мужчину, который закрылся в квартире от приставов и угрожал взорвать гранату, вывела полиция. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли к должнику домой, однако мужчина пригрозил взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.

Ранее управление Федеральной службы судебных приставов по Москве составило портрет типичного должника по алиментам. Это мужчина 30–42 лет со средней задолженностью порядка 215 тысяч рублей. В столице, по данным приставов, таких отцов насчитывается свыше 22 тысяч человек, то есть 90% от общего числа должников, против которых возбудили исполнительные производства по алиментам.

А в Астрахани должник спрятался от приставов в разрытой могиле, притворившись мертвым. Мужчину объявили в розыск за долг по алиментам в 200 тысяч рублей.