Алименты, штрафы ГИБДД и кредиты: с какими долгами не выпустят за границу

Сезон отпусков в самом разгаре, и горожане стремятся отхватить порцию солнца в жарких странах. Но перед вылетом некоторых ожидает сюрприз – ограничение на выезд из России. Только в Москве к началу лета было вынесено более 157 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы страны. Из них более 16 тысяч – в отношении должников по алиментам. Рассказываем, как узнать о своих задолженностях и что делать, если вас не пускают за границу.

В каких случаях выезд за границу запрещен

Фото: ТАСС/Интерпресс/ Виктор Погонцев

Существует три основных причины, по которым судебные приставы могут не выпустить вас за рубеж как должника-гражданина или должника, являющегося индивидуальным предпринимателем (здесь вступает в силу статья 67 Федерального закона № 229-ФЗ):

1. Если ваша задолженность по требованиям о взыскании алиментов, по возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления составляет более 10 тысяч рублей.

2. Если сумма вашей задолженности по другим требованиям по исполнительным документам (например, кредитам, налогам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам) составляет 30 тысяч рублей и более. Или если эта задолженность больше 10 тысяч рублей, но со дня окончания срока добровольного погашения прошло уже более двух месяцев, а вы так и не внесли оплату.

3. Если в исполнительном документе есть требование неимущественного характера. Это может быть требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника, вселении взыскателя, сносе здания или, например, передаче ребенка.

При этом ограничение во всех случаях накладывается временно. О том, как его снять, расскажем чуть ниже.

Где проверить свои задолженности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы внезапно перед отпуском не обнаружить свои непогашенные долги и не поставить под риск запланированную поездку, нужно следить за своими задолженностями, а также уведомлениями от службы судебных приставов. Есть несколько простых шагов, как это можно сделать.

1. Воспользуйтесь порталом госуслуг. Там вы сможете проверить данные сразу по трем параметрам: судебную и налоговую задолженности, а также штрафы ГИБДД. А если вы покопаетесь в настройках, то можно сделать так, что сумма задолженности будет отображаться на главной странице после авторизации.

2. Оформить запрос в банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Там можно проверить суммы неоплаченных штрафов или алиментов, если пристав уже завел исполнительное производство, и разобраться в ситуации.

3. Другой вариант – обратиться в подразделение ФССП по месту жительства. Даже если в онлайн-базах долги не числятся, лучше все же перепроверить, чтобы на 100 процентов убедиться в отсутствии ограничения на выезд. Адрес и телефон своего подразделения можно найти на том же сайте судебных приставов.

И не забывайте следить за почтой. Когда пристав вынесет постановление об ограничении права на выезд, копия документа должна прийти на ваш адрес (по регистрации или фактическому проживанию). Если вы откажетесь получить уведомление, все равно будет считаться, что вас предупредили. Почти как с призывом в армию.

Помимо этого, на портале госуслуг можно настроить получение электронных заказных писем от Почты России. Но пока сервис работает в ограниченном режиме.

Если ограничили право на выезд, что делать?

Фото: depositphotos/ anyaberkut

Надеяться на "а вдруг пронесет" и на то, что вас не обнаружат в списках должников на пограничном контроле, не стоит. Сотрудник службы ни за что не пропустит через границу, какие бы слезы перед ним вы ни лили. Поэтому позаботиться о снятии ограничения на выезд стоит заранее.

Если долг обоснованный, нужно его погасить. Как только вы закроете свою задолженность, на следующий день пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд за границу. После этого нужно еще подождать день, пока судебный пристав зарегистрирует документ в системе и погранслужба ФСБ увидит его в электронном виде.

Если вы узнали, что не оплатили транспортный налог только при прохождении таможенного контроля в аэропорту, дела ваши не очень хороши. Начальник пресс-службы УФССП России по Москве Татьяна Чулкова пояснила, что для обработки сведений онлайн и снятия ограничений судебному приставу нужны минимум сутки.



Как только вы обнаружили задолженность, нужно тут же ее оплатить, обратиться в службу судебных приставов и поехать на прием к приставу, чтобы он вынес постановление об отмене ограничения. За время, пока вы едете из аэропорта к приставу, онлайн-платеж может оформиться и пройти, но все зависит от платежных систем.

В любом случае поездку в такой ситуации придется отложить минимум на сутки, а то и больше. А там и штраф за смену билетов нужно будет оплатить, или их вообще может не оказаться на ближайшие дни. Поэтому, чтобы не испортить себе отпуск, рекомендуем позаботиться обо всем заблаговременно. Во всех подразделениях ФССП, даже в неприемные будние дни, можно получить срочную информацию о своей задолженности. Если нет времени выехать, сделайте это через личный кабинет на сайте УФССП по Москве.

Иногда долг может быть начислен по ошибке, в этом случае нужно предъявить подтверждающие документы и разобраться в ситуации, тогда ограничение снимут. В случае с долгом по алиментам можно попробовать заключить мировое соглашение и погасить задолженность после отпуска. Ограничение права на выезд также снимается в случае, если взыскателем была организация, но ее исключили из ЕГРЮЛ.

Даже если вы успели в считанные дни до отпуска погасить все долги, это еще не повод радоваться. Есть один важный момент, на который обычно надеются горожане, но такая схема не работает. Разобравшись с долгами, человек берет с собой в поездку документы об успешном погашении задолженности и копию постановления о снятии ограничения права на выезд и показывает это на пограничном контроле. К сожалению, эти документы не являются основанием для пропуска через границу, и сотрудник службы будет вынужден вам отказать в пропуске. Погранслужба ФСБ должна увидеть снятие ограничения в электронном виде в своей системе, а чтобы документы подгрузились, иногда требуются еще сутки. Поэтому учитывайте время на все процедуры погашения долга, а также наличие выходных и нерабочих дней, что может дополнительно замедлить процесс оформления вашего запроса.

Берегите нервы, гасите долги вовремя и отдыхайте в удовольствие!