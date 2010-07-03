Составлен портрет столичного должника по алиментам

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве составило портрет среднестатистического должника по алиментам в столице.
Это мужчина 30–42 лет со средней суммой задолженности порядка 215 тысяч рублей, передает ТАСС. Таких отцов насчитывается свыше 22 тысяч человек – 90% от общего числа должников, в отношении которых возбудили исполнительные производства по алиментам.
Зарплату получают 43% неплательщиков алиментов, с них взыскивают средства на содержание детей. В остальных случаях у должников нет официальных доходов.
Более 200 москвичей имеют долги по алиментам в размере свыше миллиона рублей. Всего в городе у более чем 24 тысяч человек есть задолженности по алиментам на сумму свыше 5 миллиардов рублей.
Наиболее часто им ограничивают право выезда за рубеж. Еще у части взыскивают алименты с зарплаты или ограничивают в водительских правах. В результате таких мер за первые четыре месяца 2019 года с должников по алиментам взыскано почти 500 миллионов рублей.
В возрасте от 18 до 30 лет из числа должников по алиментам насчитывается 1,8 тысячи мужчин и 299 женщин. В возрасте от 30 до 42 лет – 13,55 тысячи мужчин и 1,7 тысячи женщин, в возрасте 42–54 лет – 6,39 тысячи мужчин и 561 женщина, в возрасте 54–66 лет – 858 мужчин и 47 женщин.
УФССП по Москве также будет участвовать во всероссийской акции "Судебные приставы – детям". Она приурочена к отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей.
Для оказания правовой помощи в УФССП 31 мая с 9:00 до 16:45 будет работать горячая линия по телефону: 8(499) 558 03 63. На Белорусском вокзале с 10:00 до 15:00 организуют дежурство судебного пристава-исполнителя, к которому можно будет обратиться по вопросам о взыскании алиментов.
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