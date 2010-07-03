Почти сотне тысяч москвичей ограничили выезд за рубеж

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысяч москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФССП по Москве. У этих людей скопились долги на 137 миллиардов рублей.

"С начала этого года в отношении должников вынесено свыше 93 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ, их общая сумма задолженности составляет свыше 137 миллиардов рублей", – сообщило управление.

Отмечается, что среди тех, кому ограничен выезд, числятся неплательщики алиментов. Их более 8300 человек, задолженность которых превышает 1,8 миллиарда рублей.

В УФССП напомнили москвичам, собравшимся в поездку за рубеж, что в первую очередь важно проверить информацию о возможной задолженности. Это можно сделать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте службы или в приложении "ФССП".

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект об увеличении порога "невыездного" долга для россиян с 30 до 60 тысяч рублей. Авторы инициативы утверждали, что эта мера позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам.

В свою очередь, в ФССП отмечали, что приставы могут ограничить выезд при долге в десять тысяч рублей, если должник был уведомлен о необходимости его погашения. При долге в 30 тысяч рублей выезд закрывается без уведомления должника.