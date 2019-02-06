Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении порога "невыездного" долга

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект об увеличении порога "невыездного" долга для россиян в два раза.
"Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в два раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 60 тысяч рублей", – говорится в пояснительной записке, передает Агентство "Москва".
Авторы законопроекта считают, что повышение суммы долга в два раза позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам. Между тем отмечается, что изменения не будут касаться долгов по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. Для них ограничение на выезд за границу сохранится на уровне 10 тысяч рублей.
В ФССП отмечают, что в последние годы в России выросло число невыездных граждан. По статистике ведомства, к концу 2018 года из-за долгов пересечь границу не могли почти 3 миллиона россиян.
Сейчас судебные приставы могут ограничить выезд при долге в десять тысяч рублей. Эта планка действует, если гражданину сообщили о задолженности, но он так и не был оплачен в течение двух месяцев. Также есть предел в 30 тысяч рублей, который закрывает выезд без уведомления должника. Нередки случаи, когда человек узнает, что не может выехать за границу уже на пункте паспортного контроля.
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