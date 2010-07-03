В России создадут реестр лишенных прав родителей

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает внесение изменений о создании такого реестра в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Такая мера позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

"Разумеется, такой реестр должен быть составлен, эти люди не должны претендовать на то, чтобы получать соответствующую помощь", – считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Также документом уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. Кроме того, им расширяется перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Если данный закон будет принят, то реестр граждан, лишенных родительских прав, заработает в России уже с 2020 года.

Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов выступил с инициативой установить единый минимальный размер алиментов в стране. Инициатива была одобрена гражданами в ходе интерактивного опроса, однако главный судебный пристав Дмитрий Аристов предложение не поддержал.

