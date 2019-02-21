В России появится реестр лишенных родительских прав

В России появится реестр лиц, которые были лишены родительских прав, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Законопроект одобрен на заседании правительства, сообщает РИА Новости.
Документ предполагает внесение изменений о создании такого реестра в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Также уточняется порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах.
Такая мера позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями. Члены правительства поддержали все рассмотренные на заседании вопросы.
Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов выступил с инициативой установить единый минимальный размер алиментов в стране. Инициатива была одобрена гражданами в ходе интерактивного опроса, однако главный судебный пристав Дмитрий Аристов предложение не поддержал.
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