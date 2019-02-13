Глава Минюста предложил установить минимальный размер алиментов

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Министр юстиции РФ Александр Коновалов выступил с инициативой установить единый минимальный размер алиментов в стране.

"В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве, при отсутствии родительского попечения должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение правил защиты прав, законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов", – цитирует Агентство "Москва" Коновалова, выступившего на заседании Совета Федерации.

Эта инициатива была одобрена россиянами в ходе интерактивного опроса, проводившегося на сайте ФССП с 1 по 30 сентября 2018 года. Однако главный судебный пристав Дмитрий Аристов предложение не поддержал.

"В установлении этого предела необходимости нет. Для этого есть судебная система, которая, собрав всю совокупность доказательств, сложившейся ситуации как у взыскателя, так и у должника, примет единственное разумное решение об установлении размера алиментов и ежемесячного взыскания", – сказал он.

По данным ФССП, самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками алиментов в последние годы стало временное ограничение на выезд.

Ранее в России предложили изменить условия для получения статуса родителя-одиночки. Матерей и отцов нужно признавать родителями-одиночками, если они год или более не получали алименты.