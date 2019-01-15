В России предложили изменить порядок получения статуса родителя-одиночки

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В России предложили изменить условия для получения статуса родителя-одиночки. Матерей и отцов нужно признавать родителями-одиночками, если они год или более не получали алименты, сообщила RT председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она направила в Минтруд обращение, в котором попросила "обеспечить порядок приостановления родительских прав в отношении родителей, злостно уклоняющихся от выплаты алиментов на детей на протяжении года или больше". По мнению Волынец, одиноким следует признавать родителя, который воспитывает ребенка, если второй родитель не платил алименты год или более продолжительное время.

При этом, добавила автор инициативы, у неплательщика будет возможность восстановить родительские права. Для этого он должен полностью выплатить свой долг и вновь начать регулярно платить алименты.

В декабре 2018 года Ирина Волынец также предложила обязать платить алименты безработному родителю, с которым остались дети. По ее словам, сумма алиментов должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда.