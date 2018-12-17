Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 12:32

В России предложили обязать платить алименты безработному родителю

общество

17 декабря, 12:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/strelok

В России предлагают обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети. Такое обращение направила в министерство труда и социальной защиты председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, часто бывает так, что супруг, с которым остается ребенок, не имеет возможности работать по разным причинам: из-за малого возраста детей, грудного вскармливания, наличия нескольких детей, требующих внимания или сопровождения в дошкольные и учебные учреждения и т.д. Волынец подчеркнула, что эта мера позволит защитить интересы детей, которые остались с безработным родителем. Сумма алиментов должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда.

"В связи с увеличением количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни <…> прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети", – передает RT фрагмент из обращения.

Предполагается выплата до тех пор, пока ребенку или младшему из детей не исполнится 18 лет. Плательщик алиментов перестает нести обязательство, если получатель устроится на работу: тот должен сообщить об этом в документальном порядке.

В ноябре комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил принять законопроект об алиментах для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста. По документу, на алименты смогут рассчитывать женщины и мужчины от 55 и от 60 лет соответственно.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика