В России предложили обязать платить алименты безработному родителю

В России предлагают обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети. Такое обращение направила в министерство труда и социальной защиты председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По ее словам, часто бывает так, что супруг, с которым остается ребенок, не имеет возможности работать по разным причинам: из-за малого возраста детей, грудного вскармливания, наличия нескольких детей, требующих внимания или сопровождения в дошкольные и учебные учреждения и т.д. Волынец подчеркнула, что эта мера позволит защитить интересы детей, которые остались с безработным родителем. Сумма алиментов должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда.
"В связи с увеличением количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни <…> прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети", – передает RT фрагмент из обращения.
Предполагается выплата до тех пор, пока ребенку или младшему из детей не исполнится 18 лет. Плательщик алиментов перестает нести обязательство, если получатель устроится на работу: тот должен сообщить об этом в документальном порядке.
В ноябре комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил принять законопроект об алиментах для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста. По документу, на алименты смогут рассчитывать женщины и мужчины от 55 и от 60 лет соответственно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.