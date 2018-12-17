В России предложили обязать платить алименты безработному родителю

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В России предлагают обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети. Такое обращение направила в министерство труда и социальной защиты председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, часто бывает так, что супруг, с которым остается ребенок, не имеет возможности работать по разным причинам: из-за малого возраста детей, грудного вскармливания, наличия нескольких детей, требующих внимания или сопровождения в дошкольные и учебные учреждения и т.д. Волынец подчеркнула, что эта мера позволит защитить интересы детей, которые остались с безработным родителем. Сумма алиментов должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда.

"В связи с увеличением количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни <…> прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети", – передает RT фрагмент из обращения.

Предполагается выплата до тех пор, пока ребенку или младшему из детей не исполнится 18 лет. Плательщик алиментов перестает нести обязательство, если получатель устроится на работу: тот должен сообщить об этом в документальном порядке.

В ноябре комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил принять законопроект об алиментах для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста. По документу, на алименты смогут рассчитывать женщины и мужчины от 55 и от 60 лет соответственно.