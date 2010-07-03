В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Должник по алиментам из Астрахани спрятался в разрытой могиле и притворился мертвым, чтобы избежать встречи с судебными приставами, сообщает ТАСС.

Мужчину объявили в исполнительный розыск за долг перед своим ребенком в 200 тысяч рублей. Обнаружить должника удалось на городском кладбище, где работает мужчина. В этот момент он копал могилу, но увидев издалека судебного пристава, лег в разрытую могилу и закрыл глаза.

После того как приставы назвали мужчину по имени и отчеству, ему пришлось "вернуться к жизни".

Поскольку это уже не первый раз, когда астраханца привлекают к административной ответственности за неуплату алиментов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.