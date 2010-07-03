Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату

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В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, судебные приставы приехали к должнику в жилой дом на улице Октябрьской. Однако мужчина закрылся в своей квартире и угрожает взорвать гранату в случае, если к нему кто-нибудь войдет.

Инцидент произошел в понедельник утром. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

31 мая сообщалось, что должник по алиментам из Астрахани спрятался в разрытой могиле и притворился мертвым, чтобы избежать встречи с судебными приставами. Мужчину объявили в розыск за долг перед своим ребенком в 200 тысяч рублей. Обнаружить должника удалось на городском кладбище, где работает мужчина. В этот момент он копал могилу, но увидев издалека судебного пристава, лег в разрытую могилу и закрыл глаза.

