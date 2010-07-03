Снаряд времен ВОВ нашли на стройплощадке в ЮВАО

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На стройплощадке на юго-востоке столицы нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Представитель экстренных служб уточнил, что боеприпас военных лет был обнаружен во время строительных работ в районе дома № 8 на улице Газгольдерная. "Место находки оцепили", – добавил собеседник агентства. По его словам, на стройплощадку уже вызвали саперов.

В начале сентября снаряд времен Великой отечественной войны обнаружили на Открытом шоссе. А в конце августа жителей дома в Северном Чертанове эвакуировали из-за взрывного устройства. Гранату нашли в сточной трубе дети, игравшие на улице.