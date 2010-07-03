Жертвами оползня в Китае стали 11 человек

Фото: ТАСС/Xue Yubin/Zuma

Одиннадцать человек погибли в результате оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщает РИА Новости. Еще 34 числятся пропавшими без вести.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй 22 июля в 21:20 (16:20 мск). Стихия нанесла ущерб 23 домохозяйствам. Более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

На сегодняшний день спасатели обнаружили живыми 11 человек. Также из-под завалов извлекли 11 тел. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что из-за мощного наводнения на северо-востоке Индии погибли 106 человек. Стихийное бедствие охватило штат Бихар. Наводнение затронуло 8 миллионов 55 тысяч человек в 12 округах штата. От удара стихии сильнее всего пострадал округ Ситамархи. Там жертвами наводнений стали 27 человек.

Причиной ЧС были сильные ливни на территории Непала. Они вызвали резкое повышение уровня воды сразу в нескольких реках региона. Как отмечают сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, на данный момент вода начала постепенно спадать.