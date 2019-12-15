Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Непале – СМИ

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В центральной части Непала произошла авария с автобусом, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек, еще 16 пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, автобус, в салоне которого находились 32 человека, ехал из туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду.

26 ноября авария с участием российских туристов произошла в Доминикане. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.

