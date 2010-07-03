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В мире

05:04

Туроператор сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане

происшествия ДТП за рубежом

Фото: сайт Diario Libre

Несколько россиян, которые были госпитализированы после аварии с участием автобуса в Доминикане, находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение организатора данного тура оператора Anex Tour.

"Несколько человек находятся в более тяжелом состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет", – проинформировали на горячей линии Anex Tour.

Там подчеркнули, что представители туроператора работают со страховой компанией по всем известным случаям. Актуальная информация о состоянии здоровья всех потерпевших сейчас готовится. Соответствующий рапорт вскоре будет опубликован.

"На данный момент в госпиталях находятся 27 человек, они в сознании, ситуация находится под контролем", – рассказала представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова.

Отмечается, что несколько человек уже покинули больницы. Они были направлены в ближайшие гостиницы.

Ранее появилась информация, что автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Доминиканы.

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