Пять человек пострадали в ДТП в Дмитровском городском округе

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Пять человек пострадали в результате аварии, которая произошла в Дмитровском городском округе. Там столкнулись два автомобиля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

"В 13:50 на 23-м километре автодороге Хлебниково – Рогачево в Дмитровском городском округе произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек", – пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, участниками ДТП стали машины Fiat и Lada Largus. Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Ранее сообщалось о ДТП на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск. На данном участке водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

