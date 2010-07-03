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Москва 24

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Происшествия

02:51

Задержан подозреваемый в гибели семи человек в ДТП в Забайкалье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи предъявили обвинение одному из участников аварии, случившейся 14 ноября в Забайкальском крае. Об этом информирует сайт Следственного комитета РФ.

"Обвинение по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) предъявлено мужчине 1990 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально было известно о шести погибших в результате ДТП. В дальнейшем следствием было установлено, что 14 ноября около 07:00 по местному времени на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу, где в него врезался автомобиль ЗИЛ.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

Отмечается, что на момент совершения ДТП виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. По просьбе работников следствия суд арестовал обвиняемого.

Ранее движение ограничили по трем полосам на Волгоградском проспекте. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие.

Движение по трем полосам на Волгоградском проспекте ограничено

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