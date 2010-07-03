Двое детей пострадали в ДТП на Ярославском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса на Ярославском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате столкновения микроавтобус опрокинулся. Подробности произошедшего и состояние пострадавших не уточняется.

Ранее в районе дома №181, корпус 1 по Волгоградскому проспекту произошла авария, из-за которой движение по трем полосам в сторону центра ограничили.

Автомобилистов просили объезжать указанный участок.