Движение на Волгоградском проспекте ограничили из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Волгоградском проспекте ограничили движение по трем полосам в сторону центра из-за аварии.

"Произошло ДТП в районе дома №181, корпус 1 по Волгоградскому проспекту. В сторону центра перекрыты три полосы из четырех", – говорится в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

Автомобилистам порекомендовали объезжать указанный участок.

Ранее сообщалось, что движение ограничено на нескольких полосах на Волоколамском шоссе. Там участок дороги перекрыли для реконструкции. Планируют расширить проезжую часть, построить эстакаду на пересечении шоссе с Походным проездом и реконструировать мост через реку Сходню. В скором времени здесь появится вылетная магистраль, которая поможет беспрепятственно попасть в город и уехать из него на другую скоростную дорогу.

