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Москва 24

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Происшествия

04:27

Шесть человек погибли в аварии с участием микроавтобуса в Забайкалье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестеро погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

"В 06:55 (00:55 по московскому времени) на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие ехали в микроавтобусе. При этом детей среди них нет.

В единой дежурно-диспетчерской службе Агинского района, на территории которого случилась авария, подчеркнули, что пострадавшие были переданы в местную клиническую больницу.

В пресс-службе краевого Минздрава заверили, что в район вылетел борт санавиации, на котором находятся нейрохирург, анестезиолог, травматолог и операционная сестра. Предполагается, что с помощью авиации двух наиболее пострадавших в аварии доставят в Читу.

Ранее 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Словакии. Ранения получили 20 человек.

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