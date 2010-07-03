Движение на Ленинском проспекте восстановлено после ДТП

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Движение транспорта восстановлено на Ленинском проспекте после ДТП. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова. Движением на указанном участке было затруднено, автомобили в сторону центра следовали только по двум средним рядам.

В результате столкновения машин одна из них опрокинулась. Пострадали два человека.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

