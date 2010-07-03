Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рейсовый автобус столкнулся с маршруткой на Нахимовском проспекте в столице, передает "Интерфакс".
ДТП произошло в районе дома 33/2. В автобусе никто не пострадал. В маршруте есть пятеро пострадавших, среди них один ребенок. Их осматривают медики.
По другим данным, пострадали четверо. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Источник агентства в медицинских кругах уточнил, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. У всех ушибы и подозрения на переломы. Предварительная причина ДТП – несоблюдение водителями дистанции.
Еще одна авария случилась сегодня в районе 31-го километра внутренней стороны МКАД. Один человек погиб и еще двое пострадали.
Движение на участке ограничивали, на место приезжали оперативные службы. Сейчас оно восстановлено, проезжая часть освобождена.